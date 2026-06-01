DAX24.251 +0,2%Est506.069 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9300 +1,4%Nas25.338 +0,7%Bitcoin54.511 +2,3%Euro1,1519 -0,2%Öl93,08 -2,0%Gold4.087 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 BMW 519000 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SpaceX A42D4F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX im Plus -- US-Börsen höher -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Oracle enttäuscht -- OHB, Rheinmetall, Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Trading-Blog Roland Jegen

Rohstoffexplosion & Rohstoffwährungen – die Gewinner: Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

11.06.26 16:45 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Rohstoffexplosion & Rohstoffwährungen – die Gewinner: Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr | finanzen.net
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Warum Öl, Kupfer und Gold heute wichtiger sind als Zinsschritte. Jahrelang war die Logik klar: Zinsen rauf, Währung rauf. Die neue Realität lautet: Nicht mehr die Zentralbanken bestimmen die Richtung – sondern Rohstoffe. Wo lauern hier neue zusätzliche Gewinne für den Anleger?

Jürgen Wechsler ist Ex-Investmentbanker und war beim Währungs Global Player Nr. 1. Er hat über 30 Jahre Erfahrung an den Geld- und Währungsmärkten und ist Top-Experte im D/A/CH-Raum zum Thema Vermögensschutz.

    Donnerstag, 11.06.26, 18:00 Uhr

    👉 Jetzt kostenlos anmelden

    👉 Kostenloses E-Book zum SpaceX IPO

    👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

    👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

    👉 Aktuelle Marktanalysen

    👉 Kostenlose Demo


    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.