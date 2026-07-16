Roko (publ) Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Roko (publ) Registered B hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,15 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,24 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,56 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,05 Milliarden SEK ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,15 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,99 Milliarden SEK geschätzt.
Redaktion finanzen.net
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