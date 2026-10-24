Roko (publ) Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Roko (publ) Registered B gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 15,45 SEK. Im letzten Jahr hatte Roko (publ) Registered B einen Gewinn von 9,98 SEK je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,61 Prozent auf 2,18 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 14,95 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,03 Milliarden SEK geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.net
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