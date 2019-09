Roku erweitert Roku-TV-Lizenzprogramm nach Europa

IFA – Roku Inc. (NASDAQ: ROKU) gab heute bekannt, dass das Lizenzprogramm Roku TV™ in Europa weiter ausgebaut wird. Anthony Wood, CEO von Roku, teilte in seiner Eröffnungsrede mit, dass Hisense der erste europäische Roku-TV-Partner ist und voraussichtlich im vierten Quartal Roku-TV-Modelle im Vereinigten Königreich einführen wird. Die Roku-TV-Modelle von Hisense kombinieren das intuitive und einfach zu bedienende Betriebssystem von Roku einschließlich Tausender von Streaming-Kanälen mit den Bild- und Bildschirmtechnologien von Hisense, die eine 4K-Ultra-HD-Auflösung und verbesserte HDR-Detail- und Kontrastwerte bieten. Diese Woche auf der IFA vorgestellt, einer weltweit führenden Consumer-Tech-Show in Berlin, können die Teilnehmer den ersten Hisense-Roku-TV für Europa auf dem Stand Nr. 234 von Roku, Halle 26 und dem Stand Nr. 201 von Hisense, Halle 6.2, sehen.

TV-Hersteller können Referenzdesigns von Roku TV lizenzieren und Roku OS verwenden, um in kürzester Zeit Smart TVs von Weltklasse zu bauen. Roku TV wurde erstmals auf der Consumer Electronics Show 2014 (Messe für Unterhaltungselektronik) vorgestellt, und heute sind mehr als 100 Modelle von mehr als 10 Marken in Nordamerika erhältlich. Roku schätzt, dass in der ersten Jahreshälfte 2019 mehr als jedes dritte in den USA verkaufte Smart-TV-Gerät ein Roku-Gerät war, was das Roku-OS zur Nummer eins unter den Smart-TV-Betriebssystemen in den USA macht.

"Während die Verbraucher die Einfachheit und die fortschrittlichen Funktionen von Roku TV lieben, profitieren die TV-Hersteller von den niedrigen Herstellungskosten, einer Vielzahl von Technologieoptionen und dem Support durch Roku. Die Fähigkeit, in kürzester Zeit ein führendes Smart-TV-Erlebnis auf den Markt zu bringen, das regelmäßig von Roku aktualisiert wird und vollgepackt ist mit Unterhaltungsangeboten, verschafft den TV-Herstellern einen Vorteil im wettbewerbsorientierten TV-Geschäft", sagte Wood. "Wir freuen uns, das Roku-TV-Lizenzprogramm nach Europa zu bringen und sind gespannt auf die ersten Hisense-Roku-TVs, die in diesem Jahr auf den Markt kommen."

Einfaches Unterhaltungserlebnis für Verbraucher

Roku TV ist ein besseres Smart-TV-Gerät. Roku TV eliminiert die komplizierten Ebenen und Menüs sowie unnötige Funktionen und Einstellungen, die Smart TVs heute plagen. Stattdessen verfügen Roku-TV-Geräte über einen Roku-Home-Bildschirm, der alle verfügbaren Inhaltsquellen an einem Ort präsentiert, so dass es ganz einfach ist, in Sekundenschnelle Live-Programme zu sehen, einen Film oder eine TV-Sendung zu streamen oder einen Song zu hören. Genau wie Roku-Streaming-Player haben Roku-Fernseher vollen Zugriff auf den Roku Channel Store, der mit Tausenden von Streaming-Kanälen ausgestattet ist, die Zugang zu 150.000 Filmen und Fernsehsendungen sowie Inhalte in den Bereichen Live-Sportnachrichten, Musik, Kinderprogramm, Essen, Wissenschaft, Technologie, Fitness, Fremdsprache und anderen Programmen bieten. Roku-TV-Modelle können entweder mit einer mitgelieferten einfachen TV-Fernbedienung oder mit der mobilen Roku-App für Android- und iOS -Geräte gesteuert werden. Mit der mobilen Roku-App können Verbraucher Unterhaltung auf ihren Roku-Fernseher streamen, mit ihrer Stimme nach Filmen und Fernsehsendungen suchen und das individuelle Anhören von TV-Audiosignalen über Kopfhörer genießen.

Wartungsfreie, kostengünstige Smart-TV-Plattform für Hersteller

TV-Hersteller erhalten die Referenzplattform Roku TV komplett mit TV- und Fernbedienungsdesigns sowie technischem Support, um das beste TV-Erlebnis zu produzieren und aufrechtzuerhalten. In der Zwischenzeit verwaltet Roku das gesamte Software-Ökosystem für alle Roku-Fernseher, einschließlich der Sicherung und Aktualisierung von Streaming-Kanälen und der Bereitstellung häufiger Software-Updates, um neue Funktionen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit zu ermöglichen.

Hersteller, die an einer Partnerschaft mit Roku interessiert sind, können sich per E-Mail an rokutv@roku.com wenden

Verfügbarkeit und Preise

Es wird erwartet, dass die Hisense-Roku-TV-Modelle den britischen Verbrauchern ein erschwingliches und dennoch verbessertes Fernseherlebnis bieten. Es wird erwartet, dass Hisense-Roku-TV-Modelle im vierten Quartal im Vereinigten Königreich in Größen bis zu 65 Zoll zum Kauf angeboten werden. Preise und weitere Details werden noch in diesem Jahr von Hisense bekannt gegeben.

Roku war der Vorreiter beim Streaming auf dem Fernseher. Wir vernetzen Benutzer mit den Streaming-Inhalten, die sie lieben, ermöglichen es Inhaltsanbietern ein großes Publikum aufzubauen und zu monetarisieren und bieten Werbetreibenden einzigartige Möglichkeiten, Verbraucher zu begeistern. Die Roku TV™-Modelle und Roku-Streaming-Player sind weltweit über den Direktvertrieb und über Lizenzvereinbarungen mit TV-OEMs und Serviceanbietern erhältlich. Roku-Audiogeräte sind in den USA über den Direktvertrieb erhältlich. Der Hauptsitz von Roku befindet sich in Los Gatos, Kalifornien, USA

