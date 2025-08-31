DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,23 +0,2%Gold3.471 +0,7%
Aktie im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagvormittag in Grün

01.09.25 09:24 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagvormittag in Grün

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,79 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 10,79 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,87 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 10,79 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 625.190 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,11 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 2,99 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2024 Kursverluste bis auf 4,56 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 136,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,093 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 9,99 GBP.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,288 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
