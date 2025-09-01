Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 10,92 GBP nach.

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 10,92 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,93 GBP nach. Bei 11,01 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 288.036 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei 11,11 GBP erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 1,71 Prozent Luft nach oben. Bei 4,56 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,99 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,288 GBP je Aktie belaufen.

