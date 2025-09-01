Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,7 Prozent auf 10,81 GBP ab.
Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 10,81 GBP. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,76 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 11,01 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 1.890.652 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 11,11 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,56 GBP fiel das Papier am 03.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 57,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 GBP. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 9,99 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,288 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
