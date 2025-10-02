Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Im London-Handel kam die Rolls-Royce-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 11,76 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 11,76 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,87 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,64 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,85 GBP. Bisher wurden heute 1.588.078 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,95 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,60 Prozent. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,14 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,30 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,092 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,69 GBP.
Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.
Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
