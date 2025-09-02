Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Rolls-Royce im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,69 GBP an der Tafel.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr bei 10,69 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,73 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 10,65 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,71 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 378.600 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,11 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,93 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,61 GBP. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 56,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,093 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,99 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,288 GBP im Jahr 2025 aus.

