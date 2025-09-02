DAX23.672 +0,8%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,79 -1,9%Gold3.543 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Mittwochmittag an Boden

03.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 10,82 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,60 EUR 0,06 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 10,82 GBP. Bei 10,83 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,71 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.034.892 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,11 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,61 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 134,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,99 GBP an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,288 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

