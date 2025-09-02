Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Mittwochmittag an Boden
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 10,82 GBP zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 10,82 GBP. Bei 10,83 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,71 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.034.892 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 11,11 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,61 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 134,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,99 GBP an.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,288 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
