Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce legt am Mittwochnachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,76 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 10,84 GBP. Mit einem Wert von 10,71 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.096.795 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 11,11 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 3,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,61 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 57,18 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rolls-Royce-Aktie bei 9,99 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,288 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

