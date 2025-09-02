DAX23.583 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.193 -0,2%Nas21.544 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,58 -2,2%Gold3.562 +0,8%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv
Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
Kursentwicklung

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce legt am Mittwochnachmittag zu

03.09.25 16:10 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,76 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 10,84 GBP. Mit einem Wert von 10,71 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.096.795 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 11,11 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 3,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,61 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 57,18 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rolls-Royce-Aktie bei 9,99 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,288 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
