DAX knapp im Plus - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche, HOCHTIEF im Fokus
Aktienkurs aktuell

Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Vormittag zu

03.10.25 09:27 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Vormittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,76 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,78 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 11,75 GBP. Bisher wurden heute 368.030 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (5,17 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 56,02 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,092 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,69 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
