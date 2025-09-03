DAX23.773 +0,8%ESt505.344 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl66,93 -0,7%Gold3.546 -0,4%
Aktie im Blick

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagmittag mit Einbußen

04.09.25 12:05 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagmittag mit Einbußen

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 10,73 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,52 EUR -0,02 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 10,73 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,65 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,85 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.454.349 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,11 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 3,54 Prozent wieder erreichen. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,61 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 57,06 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,88 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,288 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
08:01Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
