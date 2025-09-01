Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 10,71 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 10,71 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 10,65 GBP. Bei 10,85 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.569.140 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,11 GBP an. Mit einem Zuwachs von 3,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,61 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,98 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 9,88 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,288 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

