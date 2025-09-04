DAX23.819 +0,2%ESt505.361 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1686 +0,3%Öl66,65 -0,3%Gold3.551 +0,1%
Notierung im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag fester

05.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 10,80 GBP zu.

Um 11:49 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 10,80 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 10,87 GBP. Bei 10,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 1.409.098 Aktien.

Bei einem Wert von 11,11 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,61 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,29 Prozent.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,88 GBP.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen