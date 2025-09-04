Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 10,80 GBP zu.

Um 11:49 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 10,80 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 10,87 GBP. Bei 10,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 1.409.098 Aktien.

Bei einem Wert von 11,11 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,61 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,29 Prozent.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,88 GBP.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

