Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 11,51 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 11,51 GBP. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,48 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,65 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3.539.018 Rolls-Royce-Aktien.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 11,95 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rolls-Royce-Aktie bei 10,69 GBP.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

