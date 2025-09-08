Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce wird am Vormittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 10,76 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 10,76 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 10,74 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,88 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 419.968 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 11,11 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 3,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,63 GBP. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 56,94 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,093 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,88 GBP an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

