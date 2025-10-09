DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.337 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.990 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,91 -0,3%Gold4.014 -0,6%
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

09.10.25 16:09 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,61 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,54 EUR 0,18 EUR 1,35%
Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 11,61 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,66 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,50 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 3.449.394 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 10,69 GBP angegeben.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
