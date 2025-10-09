Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Rolls-Royce im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,61 GBP nach oben.

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 11,61 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,66 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,50 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 3.449.394 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 10,69 GBP angegeben.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

