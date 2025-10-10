DAX24.569 -0,2%Est505.624 ±-0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.996 +0,5%
Blick auf Rolls-Royce-Kurs

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag auf rotem Terrain

10.10.25 12:05 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 2,3 Prozent auf 11,29 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,10 EUR -0,52 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 11,29 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 11,26 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,55 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.904.188 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,95 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,89 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,092 GBP je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,69 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
