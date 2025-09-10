DAX23.671 +0,2%ESt505.382 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,87 -1,1%Gold3.617 -0,7%
So entwickelt sich Rolls-Royce

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagmittag fester

11.09.25 12:05 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 11,03 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 11,03 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,05 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,04 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.538.089 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 11,11 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,73 GBP fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rolls-Royce-Aktie bei 9,88 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,287 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen