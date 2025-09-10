Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagmittag fester

So entwickelt sich Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 11,03 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 11,03 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,05 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,04 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.538.089 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 11,11 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,73 GBP fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rolls-Royce-Aktie bei 9,88 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,287 GBP in den Büchern stehen haben wird.

