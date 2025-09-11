Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce steigt am Nachmittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 11,32 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 11,32 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,39 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,22 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.058.434 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,39 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 0,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,84 GBP fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 57,23 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,88 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
