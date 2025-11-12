Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochmittag mit Verlusten

Kurs der Rolls-Royce

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rolls-Royce. Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 11,45 GBP.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 11,45 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,45 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,47 GBP. Zuletzt wurden via London 977.309 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 4,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,17 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 54,83 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,37 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,288 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen