Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,2 Prozent auf 11,39 GBP ab.

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 11,39 GBP. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,37 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,47 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.577.725 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Gewinne von 4,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 54,58 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,37 GBP an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,288 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

