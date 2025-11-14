DAX23.805 -1,0%Est505.682 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1624 -0,1%Öl64,26 +1,8%Gold4.170 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Fokus auf Aktienkurs

Rolls-Royce Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Rolls-Royce

14.11.25 09:22 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Rolls-Royce

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 10,97 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,48 EUR -0,16 EUR -1,27%
Die Rolls-Royce-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 10,97 GBP abwärts. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,93 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,94 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 1.004.492 Stück.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,95 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 52,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,094 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,46 GBP aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

