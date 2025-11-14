Rolls-Royce Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Rolls-Royce

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 10,97 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 10,97 GBP abwärts. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,93 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,94 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 1.004.492 Stück.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,95 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 52,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,094 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,46 GBP aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

