Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce büßt am Mittag ein

14.11.25 12:04 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce büßt am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 10,92 GBP.

Um 11:49 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 10,92 GBP ab. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,89 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 10,94 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 4.699.087 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Bei 5,17 GBP fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 111,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,094 GBP je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,46 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
