Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce büßt am Mittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 10,92 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 10,92 GBP ab. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,89 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 10,94 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 4.699.087 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Bei 5,17 GBP fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 111,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,094 GBP je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,46 GBP.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.
Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Höhenflug von Rolls-Royce-Aktie verliert an Steigungswinkel
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen