Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 11,12 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 11,12 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,83 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 10,94 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 9.841.980 Rolls-Royce-Aktien.
Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (5,17 GBP). Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 114,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,094 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,46 GBP.
Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:01
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
