Aktienkurs aktuell

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Kursplus

15.09.25 12:09 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Kursplus

15.09.25 12:09 Uhr

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 11,47 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,38 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rolls-Royce konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 11,47 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,51 GBP. Bei 11,35 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 2.827.717 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,51 GBP) erklomm das Papier am 15.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2024 auf bis zu 4,89 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 57,41 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rolls-Royce-Aktie bei 9,88 GBP.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
