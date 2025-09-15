Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce legt am Vormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 11,32 GBP zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 11,32 GBP zu. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,36 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,33 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 255.713 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 11,54 GBP erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,91 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 56,59 Prozent Luft nach unten.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,093 GBP belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,28 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

