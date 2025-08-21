DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,17 +3,2%Dow45.740 +2,1%Nas21.462 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,69 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Profil
So entwickelt sich Rolls-Royce

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag um Nulllinie

22.08.25 16:09 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Rolls-Royce zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Rolls-Royce-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 10,41 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,26 EUR -0,06 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 10,41 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,41 GBP an. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,35 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,39 GBP. Bisher wurden heute 3.672.584 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,11 GBP erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,56 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 128,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,090 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,34 GBP.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,283 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Rolls-Royce-Aktie haussiert: Rolls-Royce wird optimistischer für 2025

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
