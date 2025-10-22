DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.778 -0,8%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,74 +1,8%Gold4.037 -2,1%
Rolls-Royce im Blick

Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Nachmittag auf rotes Terrain

22.10.25 16:08 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 11,26 GBP nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,12 EUR -0,02 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rolls-Royce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,7 Prozent auf 11,26 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,22 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,42 GBP. Zuletzt wechselten via London 8.347.953 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 11,95 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 5,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,17 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 54,07 Prozent Luft nach unten.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
