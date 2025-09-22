DAX23.659 +0,6%ESt505.470 +0,5%Top 10 Crypto15,58 -0,9%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1796 ±-0,0%Öl66,47 -0,1%Gold3.765 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Vormittag an Fahrt

23.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,38 EUR -0,22 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,51 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,53 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,52 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 380.160 Rolls-Royce-Aktien.

Am 22.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,59 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2024 Kursverluste bis auf 5,14 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 10,61 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

