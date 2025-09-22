Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,51 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,53 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,52 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 380.160 Rolls-Royce-Aktien.

Am 22.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,59 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2024 Kursverluste bis auf 5,14 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 10,61 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

