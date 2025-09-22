Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Mittag zu
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 11,62 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 11,62 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 11,66 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,52 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.784.378 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,66 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,14 GBP am 03.10.2024. Mit Abgaben von 55,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 GBP. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 10,61 GBP.
Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
