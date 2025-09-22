DAX23.611 +0,4%ESt505.471 +0,5%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1800 ±0,0%Öl66,88 +0,5%Gold3.786 +1,1%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Aktienkurs im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Mittag zu

23.09.25 12:05 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Mittag zu

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 11,62 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,52 EUR -0,08 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rolls-Royce konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 11,62 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 11,66 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,52 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.784.378 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,66 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,14 GBP am 03.10.2024. Mit Abgaben von 55,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 GBP. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 10,61 GBP.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
