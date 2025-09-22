Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Nachmittag zu
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 11,64 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 11,64 GBP. Bei 11,66 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,52 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.722.911 Rolls-Royce-Aktien.
Bei einem Wert von 11,66 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 0,13 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,14 GBP ab. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 126,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,093 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,61 GBP.
Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Aktie aus.
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
