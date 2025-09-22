DAX23.642 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,57 +2,2%Dow46.493 +0,2%Nas22.710 -0,4%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl68,03 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Profil
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Nachmittag zu

23.09.25 16:10 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Nachmittag zu

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 11,64 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,56 EUR -0,04 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 11,64 GBP. Bei 11,66 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,52 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.722.911 Rolls-Royce-Aktien.

Bei einem Wert von 11,66 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 0,13 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,14 GBP ab. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 126,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,093 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,61 GBP.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

