Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 10,50 GBP.

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 09:07 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 10,78 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,78 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.262.360 Rolls-Royce-Aktien.

Bei 11,11 GBP markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,86 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2024 auf bis zu 4,56 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,090 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,34 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,283 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

