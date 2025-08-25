Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Aufschlag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 10,49 GBP. Bei 10,78 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,78 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 4.252.220 Stück.
Bei 11,11 GBP erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,56 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 56,56 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,090 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,34 GBP.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,283 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
