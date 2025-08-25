DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.261 -0,1%Nas21.469 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1650 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

26.08.25 16:10 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 10,53 GBP zu.

Rolls-Royce Plc
12,34 EUR 0,18 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 10,78 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 10,78 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 5.706.027 Rolls-Royce-Aktien.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,11 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 5,48 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,56 GBP am 03.09.2024. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 131,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,090 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,34 GBP.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,283 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Rolls-Royce-Aktie haussiert: Rolls-Royce wird optimistischer für 2025

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen