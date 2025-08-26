Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Kurseinbußen

Rolls-Royce im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 10,55 GBP ab.

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,55 GBP abwärts. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 10,56 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,62 GBP. Zuletzt wurden via London 279.464 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,11 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 4,56 GBP. Mit Abgaben von 56,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,34 GBP an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,286 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Rolls-Royce-Aktie haussiert: Rolls-Royce wird optimistischer für 2025