Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag im Minus
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 10,55 GBP.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 10,55 GBP abwärts. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,49 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,62 GBP. Zuletzt wechselten 1.369.971 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,11 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2024 bei 4,56 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 56,78 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rolls-Royce-Aktie bei 9,34 GBP.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,286 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
Rolls-Royce-Aktie haussiert: Rolls-Royce wird optimistischer für 2025
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen