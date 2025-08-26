DAX24.141 -0,1%ESt505.397 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,17 -0,1%Gold3.376 -0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag im Minus

27.08.25 12:06 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag im Minus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 10,55 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,28 EUR -0,14 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 10,55 GBP abwärts. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,49 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,62 GBP. Zuletzt wechselten 1.369.971 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,11 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2024 bei 4,56 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 56,78 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rolls-Royce-Aktie bei 9,34 GBP.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,286 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
