Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce büßt am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,55 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rolls-Royce-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,55 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,49 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,62 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.458.454 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,11 GBP) erklomm das Papier am 15.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 5,36 Prozent zulegen. Bei 4,56 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 56,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,34 GBP.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,286 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

