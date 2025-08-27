Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 10,53 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 10,53 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 10,53 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 10,57 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 186.693 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,11 GBP erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,56 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,34 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,286 GBP in den Büchern stehen haben wird.

