DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,85 +0,3%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.524 -0,7%Euro 1,1234 +0,1%Öl 91,4 -1,3%Gold 4.114 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ronzheimer bekommt neue Polit-Talkshow bei Sat.1

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
3.23 EUR 0.00 EUR -0.06 %
Charts | News | Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Paul Ronzheimer bekommt eine neue politische Talkshow bei Sat.1 (ProSiebenSat1 Media SE). Im Frühjahr 2027 startet der Sender das Format "Ronzheimer - Der Bürger-Talk", wie die ProSiebenSat.1-Gruppe der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Geplant seien zehn Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden sollen.

Werbung

Das Konzept sieht vor, dass Bürgerinnen und Bürger direkt mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch kommen. Dabei sollen Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen wie etwa der Pflege oder dem Handwerk mit politischen Entscheidungsträgern an einem Tisch sitzen.

"Ich erlebe immer wieder, wie groß die Wut und Enttäuschung vieler Menschen über die Politik ist", sagte Ronzheimer in der Mitteilung der Sendergruppe. Viele fühlten sich nicht mehr gehört. "Ich will, dass die Menschen die Fragen stellen, die sie wirklich beschäftigen. Und dass Politiker nicht nur reden, sondern auch mal zuhören."

Für den 41-Jährigen ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Sat.1. In der Reportagereihe "Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland?" reiste er bereits in zwei Staffeln durch die Bundesrepublik. Vor der Bundestagswahl 2025 moderierte er zudem gemeinsam mit Linda Zervakis die Sendung "Wahlcountdown - Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating".

Werbung

Ronzheimer war lange stellvertretender Chefredakteur der "Bild"-Zeitung und arbeitet weiterhin als Kriegs- und Krisenreporter. Zudem betreibt er einen eigenen Politik-Podcast. Die neue Talkshow wird von RedSeven Entertainment produziert./svv/DP/zb

Aktuelle ProSiebenSat.1 Media Aktie News

Werbung

ProSiebenSat.1 Media Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.11.26 ProSiebenSat1 Media SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 ProSiebenSat1 Media SE Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 ProSiebenSat1 Media SE Halten DZ BANK
06.08.26 ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 ProSiebenSat1 Media SE Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.