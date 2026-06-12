Roots: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Roots äußerte sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,26 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Roots ein Ergebnis je Aktie von -0,200 CAD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,6 Millionen CAD – ein Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roots 40,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net