Rossari Biotech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

20.10.26 06:35 Uhr

Rossari Biotech ließ sich am 17.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rossari Biotech die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 7,02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rossari Biotech noch ein Gewinn pro Aktie von 6,66 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,02 Prozent auf 6,98 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net