DAX 25.095 -0,1%ESt50 6.268 -0,3%MSCI World 4.851 +0,8%Top 10 Crypto 8,38 +2,5%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 56.230 +1,7%Euro 1,1432 +0,0%Öl 75,8 -0,2%Gold 4.102 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rossmann-Einstiegspläne

Konkurrenzsorgen belasten Redcare-Aktie: Analyst bleibt dennoch gelassen

Konkurrenzsorgen belasten Redcare-Aktie: Analyst bleibt dennoch gelassen

Die Drogeriekette Rossmann plant den Einstieg ins Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten. Aus Angst vor der Konkurrenz fliehen Anleger in Scharen von der Redcare-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
60.80 EUR -3.05 EUR -4.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien von Redcare Pharmacy haben ihre Kurskorrektur am Freitag ausgeweitet und sind zuletzt um 2,09 Prozent auf 60,95 Euro gefallen. Am Montag hatten die Papiere der Online-Apotheke mit 73,80 Euro noch einen Chartausbruch versucht, nun sind sie wieder unter ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie gelandet.

Werbung

Konkurrenzsorgen sind am Vortag nach einem Bericht der "Lebensmittel Zeitung" über Einstiegspläne von Rossmann in das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten wieder hochgekocht.

Aus Sicht von Felix Dennl vom Bankhaus Metzler unterstreicht dies aber vor allem, wie aussichtsreich der E-Rezept-Markt ist. Rossmann müsse viel lernen und investieren, um den Stand von Redcare zu erreichen, so der Experte. Rossmanns Stärke liege in der Präsenz vor Ort und dem alltäglichen Geschäft mit nicht-verschreibungspflichten Produkten. Bei rezeptpflichtigen Medikamenten seien andere Attribute gefragt wie Vertrauen, Verfügbarkeit und Expertise. Redcare habe mit seiner Marke Shop Apotheke Jahre gebraucht, um sich diesbezüglich zu etablieren.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News

Werbung

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG