Konkurrenzsorgen belasten Redcare-Aktie: Analyst bleibt dennoch gelassen
Die Drogeriekette Rossmann plant den Einstieg ins Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten. Aus Angst vor der Konkurrenz fliehen Anleger in Scharen von der Redcare-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien von Redcare Pharmacy haben ihre Kurskorrektur am Freitag ausgeweitet und sind zuletzt um 2,09 Prozent auf 60,95 Euro gefallen. Am Montag hatten die Papiere der Online-Apotheke mit 73,80 Euro noch einen Chartausbruch versucht, nun sind sie wieder unter ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie gelandet.
Konkurrenzsorgen sind am Vortag nach einem Bericht der "Lebensmittel Zeitung" über Einstiegspläne von Rossmann in das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten wieder hochgekocht.
Aus Sicht von Felix Dennl vom Bankhaus Metzler unterstreicht dies aber vor allem, wie aussichtsreich der E-Rezept-Markt ist. Rossmann müsse viel lernen und investieren, um den Stand von Redcare zu erreichen, so der Experte. Rossmanns Stärke liege in der Präsenz vor Ort und dem alltäglichen Geschäft mit nicht-verschreibungspflichten Produkten. Bei rezeptpflichtigen Medikamenten seien andere Attribute gefragt wie Vertrauen, Verfügbarkeit und Expertise. Redcare habe mit seiner Marke Shop Apotheke Jahre gebraucht, um sich diesbezüglich zu etablieren.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG