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Rot-Rot-Grün in MV will Koalitionsvertrag vorstellen

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von SPD, Linke und Grünen in Mecklenburg-Vorpommern wollen am frühen Nachmittag (14.00 Uhr) ihren ausgehandelten Koalitionsvertrag vorstellen. Das teilte eine Sprecherin der SPD-Landesvorsitzenden Manuela Schwesig mit.

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Rund vier Wochen lang hatten die Partner über eine Regierungsbildung verhandelt. Am kommenden Wochenende sollen Parteitage aller drei Parteien über den Vertrag abstimmen. Danach will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag wiederwählen lassen. Der laut Landesverfassung letztmögliche Termin dafür ist der 17. November.

Bei der Landtagswahl im September hatten SPD (35,5 Prozent) und Linke (6,5 Prozent) ihre bisherige Regierungsmehrheit in Schwerin verloren. Die AfD (38,2 Prozent) fand als stärkste Kraft allerdings keinen Koalitionspartner. Nun könnten SPD und Linke gemeinsam mit den Grünen (5,7 Prozent) die erste rot-rot-grüne Landesregierung bilden./ili/DP/zb

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