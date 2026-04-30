Rotation am Markt

Die Halbleiter-Rally läuft weiter auf Hochtouren. Doch ist das erst der Anfang eines langen Superzyklus - oder nähert sich der Boom bereits einer Konsolidierungsphase?

• Halbleiter-Rally sorgt für Diskussionen

• KI-Boom treibt Chip-Aktien stark an

• Nachhaltiger KI-Superzyklus oder Ende der Rally in Sicht?



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Die Rally bei Halbleiteraktien läuft weiter heiß - doch Anleger und Experten diskutieren zunehmend über die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Laut CNBC-Reporterin Kristina Partsinevelos, die im Rahmen der Sendung "Money Movers" über die aktuelle Marktlage berichtet, sprechen Marktbeobachter inzwischen von einer möglichen Rotation innerhalb des KI-Handels. Dies könnte weitreichende Folgen für Tech-Aktien mit sich bringen.

KI-Nachfrage als Treiber: Chip-Aktien bleiben im Fokus der Anleger

Wie Partsinevelos betont, haben Indizes im Halbleitersektor zuletzt eine beeindruckende Gewinnserie von teils zweistelligen Handelstagen in Folge verzeichnet, während der Gesamtmarkt kurzfristig etwas nachgab. Die CNBC-Reporterin hob insbesondere einzelne Schwergewichte wie Intel und NVIDIA hervor, die robust auf hohem Niveau notieren. Ebenso auffällig sei die Stärke im Speichersegment, wo insbesondere Micron und SanDisk zuletzt stark profitierten.

Getrieben wird diese Entwicklung vor allem durch die anhaltend starke Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz, wie Partsinevelos betont. Neue KI-Anwendungen erhöhen den Bedarf an Speicher- und Rechenkapazitäten deutlich - ein struktureller Trend, der sich zunehmend in den Unternehmenszahlen widerspiegelt.

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Analysten optimistisch: KI-Zyklus könnte bis zum Ende des Jahrzehnts laufen

Zusätzlichen Rückenwind liefert die Einschätzung der Investmentbank Melius. Laut CNBC haben die Analysten sowohl Micron als auch SanDisk kürzlich auf "Buy" hochgestuft. Zudem hat DA Davidson-Analyst Gil Luria laut Barron's der Micron-Aktie mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 1.000 US-Dollar in die Coverage aufgenommen - dem höchsten Ziel unter allen bei FactSet und TipRanks erfassten Analysten. Experten sehen die enorme Nachfrage nach KI-Speicherlösungen als "Gamechanger", der das Unternehmen in völlig neue Bewertungsdimensionen katapultieren könnte, heißt es.

Besonders optimistisch fällt der langfristige Ausblick aus: Der KI-Speicherzyklus könnte bis zum Ende des Jahrzehnts laufen und Kunden könnten zunehmend mehrjährige Speicherlieferverträge abschließen, was von hier aus noch mehr Multiple-Expansion bedeuten könnte, erklärt Melius gemäß CNBC.

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Damit verändert sich die Struktur des Speicherzyklus laut Partsinevelos fundamental: Statt kurzfristiger, oft volatiler Nachfrage könnten künftig mehrjährige Lieferverträge dominieren - ein Faktor, der die Planbarkeit für Chip-Hersteller deutlich erhöht und Bewertungssteigerungen rechtfertigen könnte.

Auch JPMorgan bleibt laut CNBC konstruktiv für den gesamten KI-Infrastruktur-Sektor. Die US-Bank betont, dass die Investitionsausgaben (CapEx) im KI-Bereich weiterhin nach oben revidiert werden. Unternehmen investieren also immer mehr in Rechenzentren, Chips und Infrastruktur, was einen zentralen Treiber für den gesamten Halbleitermarkt darstellt.

Rotation am Markt: KI-Gewinner wechseln von Software zu Hardware

Parallel zur starken Entwicklung im Chip-Sektor zeigt sich laut CNBC eine deutliche Umschichtung innerhalb der KI-Story. Investoren bewerten KI-Gewinner zunehmend neu - weg von Software-Anwendungen hin zu Hardware- und Infrastrukturwerten. Diese Verschiebung zeigt sich auch in den Marktindizes: Während der Halbleitersektor weiter zulegt, bleiben Software-Aktien im Vergleich zurück.

Auch sektorübergreifend verändert sich die Marktbedeutung: Der Anteil der Halbleiter an der Marktkapitalisierung des S&P 500 ist laut CNBC in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen - von rund 4 Prozent auf etwa 16 Prozent.

Ende der Rally oder neue Phase des KI-Zyklus? - Was Anleger jetzt wissen sollten

Laut CNBC wird die Nachfrage im KI-Sektor weiterhin als stark eingeschätzt, während gleichzeitig die Investitionsbudgets der Tech-Konzerne steigen. Gleichzeitig deutet die zunehmende Rotation innerhalb des Tech-Sektors darauf hin, dass die Halbleiter-Rally zwar weiterlaufen kann - aber möglicherweise in eine neue, selektivere Phase eintritt.

Die entscheidende Frage für Anleger ist daher weniger ob die Halbleiterrally gerechtfertigt ist, sondern vielmehr wie nachhaltig das aktuelle Tempo der Kursentwicklung bleibt. Für Anleger bleibt der Halbleitersektor grundsätzlich attraktiv, insbesondere aufgrund des anhaltenden KI-Booms und der strukturell steigenden Nachfrage nach Rechenleistung. Gleichzeitig sollten Investoren sich der gestiegenen Bewertungen bewusst sein. Kurzfristige Rücksetzer oder stärkere Schwankungen sind nach der bereits sehr dynamischen Rally nicht ausgeschlossen. Die Marktstimmen deuten darauf hin, dass der langfristige Aufwärtstrend intakt bleibt, Anleger jedoch selektiv vorgehen und mögliche Übertreibungen im Blick behalten sollten. Diversifikation und ein langfristiger Anlagehorizont können helfen, die erhöhte Volatilität in diesem Sektor besser abzufedern.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.