Indexänderung im ATX: Mayr-Melnhof kehrt zurück - RBI rückt in den ATX five
Nach der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Indizes durch das Indexkomitee der Wiener Börse am Mittwoch kommt es per 21. September zu folgenden Änderungen.
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Mayr-Melnhof Karton kehrt nach einem Jahr in den österreichischen Leitindex ATX zurück und löst damit Schoeller-Bleckmann (SBO) ab. Im ATX five, der die fünf höchstgewichteten Aktien des ATX umfasst, rückt Raiffeisen Bank International (RBI) anstelle von voestalpine auf, teilte die Wiener Börse am Abend mit.
Für die Aufnahme in den ATX sind zwei zentrale Kriterien entscheidend: der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz (Liquidität) und die frei handelbaren Unternehmensanteile am Markt (Streubesitz-Kapitalisierung).
/phs/APA/he
WIEN (dpa-AFX)
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|Datum
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|29.11.12
|Raiffeisen Bank International hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|29.11.12
|Raiffeisen Bank International equal-weight
|Morgan Stanley
|29.11.12
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|Exane-BNP Paribas SA
|07.09.12
|Raiffeisen Bank International hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|06.09.12
|Raiffeisen Bank International reduce
|Nomura