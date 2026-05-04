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DBAG-Aktie stabil: Deutsche Beteiligungs AG mit Verlust im ersten Quartal

07.05.26 09:01 Uhr
Deutsche Beteiligungs rutscht tief in die Verlustzone ab - DBAG-Aktie unbeeindruckt | finanzen.net

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist im ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht.

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Vor allem wegen Bewertungseffekten steht unter dem Strich ein Minus von 20,5 Millionen Euro nach einem Überschuss von 9,2 Millionen Euro vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel per Ende März auf 35,29 Euro, nachdem es Ende 2025 noch 36,37 Euro waren.

Neben Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen ist die Deutsche Beteiligungs AG auch in der Fondsberatung aktiv. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den drei Monaten bis Ende März um fast ein Fünftel auf 3,1 Millionen Euro. Hier standen höheren Erträgen unter anderem höhere Personalkosten gegenüber. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Management.

Die DBAG-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel stabil bei 25,45 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

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