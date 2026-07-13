EVOTEC-Aktie fällt auf Kurstief seit zehn Jahren: Jahresziele deutlich gesenkt - Niedrigere Erlöse als erwartet

Rote Zahlen

14.07.26 11:48 Uhr

Der Wirkstoff-Entwickler EVOTEC senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich. Das kommt an der Börse alles andere als gut an.

2026 sei mit einem Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro zu rechnen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am späten Montagabend mit. Zuvor war EVOTEC von 700 bis 780 Millionen Euro ausgegangen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nur noch bei minus 70 bis minus 105 Millionen Euro liegen. Zuletzt hatte der Konzern noch auf 0 bis plus 40 Millionen Euro gehofft.

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Etwa 40 Prozent der Umsatzlücke seien innerhalb bestehender Partnerschaften gegenüber dem bisherigen Ausblick zum größten Teil auf eine veränderte zeitliche Staffelung sowie angepasste Zeitpläne für Meilensteinzahlungen zurückzuführen. Die entsprechenden Umsätze würden nun im Jahr 2027 erwartet. Etwa 45 Prozent der Umsatzlücke spiegelten gegenüber den Erwartungen geringere Beiträge aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften wider. Rund 15 Prozent der Umsatzlücke sei auf eine geringere als erwartete Umsatzrealisierung zurückzuführen.

Mit den neuen Geschäftszielen werden die Erwartungen von Analysten spürbar verfehlt. Auch der Umsatz des ersten Halbjahres von 300,1 Millionen Euro lag ebenso wie das Ebitda von minus 42,7 Millionen Euro unter den Prognosen der Experten.

EVOTEC-Aktie im Sinkflug

Die Aktien von EVOTEC haben am Dienstag ein Kursdesaster erlebt. Eine harsche Gewinnwarnung des Forschungsunternehmens für die Pharma- und Biotech-Branche ließ den Kurs im frühen Handel um fast 36 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2016 einbrechen. Am späten Vormittag stand als Schlusslicht im Kleinwerte-Index SDAX noch ein Minus von 29 Prozent auf 3,508 Euro zu Buche.

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"Eine weitere erhebliche Gewinnwarnung", betitelte Jefferies-Analyst Charles Weston seine erste Einschätzung. Zwar gebe es Silberstreifen am Horizont, dem Unternehmen dürfte es allerdings schwerfallen, den Markt davon zu überzeugen. Um Vertrauen zurückzugewinnen, müsse EVOTEC die Verbesserung der finanziellen Transparenz beschleunigen. Es müsse mehr Kennziffern mit Konstanz veröffentlichen und Prognosen mit mehr Details untermauern.

Auch Fynn Scherzler von Deutsche Bank Research sprach von einer großen Gewinnwarnung. EVOTEC habe dies mit Umsatzverschiebungen begründet, die unter anderem auf eine veränderte zeitliche Staffelung sowie angepasste Zeitpläne für Meilensteinzahlungen zurückzuführen seien. Obendrein würden die Beiträge aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften geringer ausfallen und auch die erwartete Realisierung der Umsätze sei kleiner als gedacht.

Scherzler bemängelte, dass die Gewinnwarnung nur vier Monate nach der Veröffentlichung der Prognose erfolge und ihr Ausmaß überraschend sei. EVOTEC sei zu abhängig von einer begrenzten Anzahl großer Verträge. Dieser herbe Rückschlag schüre Zweifel am Weg zur lang ersehnten Erholung der operativen Entwicklung von EVOTEC.

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Die EVOTEC-Aktien sind im laufenden Jahr bereits um gut ein Drittel abgesackt, in den vergangenen zwölf Monaten haben sie sogar rund die Hälfte an Wert verloren. Im Jahr 2000 erreichten die Aktien vor dem Platzen der Dotcom-Blase noch ein Rekordhoch bei 101,95 Euro, danach ging es schrittweise bergab bis zu einem Allzeittief während der Finanzkrise im Jahr 2009 bei 0,54 Euro. Ende 2016 wuchs das Interesse an EVOTEC wieder spürbar und trieb die Aktien bis auf 45,83 Euro im Jahr 2021 nach oben. Mit dem Sturz auf ein Zehnjahrestief sind die Aktien jetzt aber zurück auf dem niedrigen Niveau, auf dem sie sich zwischen 2002 und 2016 überwiegend seitwärts bewegten.

HAMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX)