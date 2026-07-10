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EVOTEC-Aktie sackt ab: Wirkstoff-Entwickler gibt Gewinnhoffnung für 2026 auf - Niedrigere Erlöse als erwartet

EVOTEC-Aktie sackt ab: Wirkstoff-Entwickler gibt Gewinnhoffnung für 2026 auf - Niedrigere Erlöse als erwartet

Der Wirkstoff-Entwickler EVOTEC senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich.

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2026 sei mit einem Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro zu rechnen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am späten Montagabend mit. Zuvor war EVOTEC von 700 bis 780 Millionen Euro ausgegangen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nur noch bei minus 70 bis minus 105 Millionen Euro liegen. Zuletzt hatte der Konzern noch auf 0 bis plus 40 Millionen Euro gehofft.

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Etwa 40 Prozent der Umsatzlücke seien innerhalb bestehender Partnerschaften gegenüber dem bisherigen Ausblick zum größten Teil auf eine veränderte zeitliche Staffelung sowie angepasste Zeitpläne für Meilensteinzahlungen zurückzuführen. Die entsprechenden Umsätze würden nun im Jahr 2027 erwartet. Etwa 45 Prozent der Umsatzlücke spiegelten gegenüber den Erwartungen geringere Beiträge aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften wider. Rund 15 Prozent der Umsatzlücke sei auf eine geringere als erwartete Umsatzrealisierung zurückzuführen.

Mit den neuen Geschäftszielen werden die Erwartungen von Analysten spürbar verfehlt. Auch der Umsatz des ersten Halbjahres von 300,1 Millionen Euro lag ebenso wie das Ebitda von minus 42,7 Millionen Euro unter den Prognosen der Experten.

Anleger zeigten sich enttäuscht. Die EVOTEC-Aktie brach im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 14 Prozent ein.

/he/edh

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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